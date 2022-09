Foot - Mercato - PSG

PSG : À Paris, le mercato va laisser des traces

Publié le 4 septembre 2022 à 04h00 par Arthur Montagne

Le mercato a fermé ses portes jeudi soir, et cela devrait laisser des traces au PSG. En effet, Luis Campos et Christophe Galtier seraient très déçus du recrutement estival et pointeraient du doigt une personne en interne : Antero Henrique.

Grâce à son nouvel organigramme, le PSG misait gros sur son mercato estival. L'idée était de réaliser un gros dégraissage tout en se renforçant par le biais de joueurs de haut niveau. Et le bilan est mitigé puisque bien que plusieurs joueurs soient partis, la plupart ont quitté le club sous la forme de prêts, tandis que dans le sens des arrivées, Luis Campos n'a pas pu attirer toutes ses priorités. Le cas qui a cristallisé les tensions se nomme Milan Skriniar, attendu par Christophe Galtier jusque dans les dernières secondes du mercato. En vain. Par conséquent, l'entraîneur du PSG ne semblait pas complétement convaincu par le mercato.

Galtier déçu du mercato du PSG

Présent au micro de PSGTV ces derniers jours, Christophe Galtier se montrait d'ailleurs soulagé que le mercato soit terminé : « Le plus important c’est que le mercato soit fini. Je vais faire avec l’effectif que j’ai à ma disposition, qui est de qualité. On s’adapte ». Il a ensuite enchainé quelques minutes plus tard, en conférence de presse : « Au niveau départ il y a eu quelques ventes et beaucoup de prêts et on savait que pour acheter il fallait vendre. Concernant le mercato il est fini et c'est un soulagement pour tous les entraîneurs. On sait quel groupe on a a disposition et il faut tourner la page ».

«On avait ciblé ce qu'on pensait souhaitable de modifier»

Par la suite, Christophe Galtier dressait un bilan plus précis : « Avec le président et Luis Campos, on avait ciblé ce qu'on pensait souhaitable de modifier, j'avais été très direct avec les joueurs. Beaucoup de joueurs sont partis, beaucoup en prêt, mais ce qui est important pour moi c'est de travailler avec le groupe (…) Depuis que je suis ici, je suis en relation permanente avec le président et Campos et tous les plans qu'on a pu élaborer, on les a élaboré ensemble ». Un bilan dans lequel il ne cite pas Antero Henrique.

Antero Henrique au cœur des critiques