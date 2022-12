Transferts - PSG : À Barcelone, le rêve est terminé pour Messi

Thomas Bourseau

Potentiellement agent libre à la prochaine intersaison, Lionel Messi ne devrait pour autant pas quitter le PSG pour retrouver son club de coeur : le FC Barcelone. La cause ? L’absence d’intérêt de l’Argentin pour le club culé en l’état. Explications.

Le FC Barcelone et Lionel Messi en route pour un acte II ? De 2000 à 2021, celui qui est surnommé La Pulga a évolué au Barça que ce soit chez les jeunes à La Masia ou au sein de l’équipe première où il est devenu la légende vivante du Camp Nou. Septuple Ballon d’or et quadruple vainqueur de la Ligue des champions avec le FC Barcelone, l’histoire pourrait ne pas être terminée avec le club culé pour potentiellement faire une Manita en allant chercher une cinquième C1.

Le FC Barcelone a ouvert grand la porte à Lionel Messi

C’est du moins le rêve éveillé évoqué à maintes reprises par Joan Laporta depuis le départ de Lionel Messi en 2021 pour le PSG. À la dernière intersaison, le président du FC Barcelone s’est confié sur sa volonté de voir Lionel Messi faire ses adieux au football devant les socios du Barça . « J'aimerais que la fin de sa carrière se fasse avec le maillot du Barça et qu'il soit applaudi sur tous les terrains. C'est un souhait que j’ai.Rien n'a été discuté. Je me sens co-responsable de cette fin (en 2021). Je crois que c'est une fin provisoire et que nous ferons de cette aspiration une réalité. Du moins, c'est notre intention ». Voici le message que Joan Laporta confiait en juillet dernier.

Messi n’aurait pas exprimé un désir de revenir au Barça