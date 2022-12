Mercato - PSG : David Beckham lance le projet 2026 pour Lionel Messi

Thomas Bourseau

Lionel Messi est à un moment charnière de sa carrière. Alors qu’il soufflera sa 36ème bougie en juin prochain, le champion du monde pourrait quitter le PSG à la prochaine intersaison pour éventuellement se lancer un nouveau challenge à l’Inter Miami. La franchise de Major League Soccer aurait d’ailleurs un projet pour Messi en 2026.

C’est désormais officiel, Lionel Messi a gagné tous les trophées possibles dans sa discipline. En effet, avec le sacre de l’Argentine dimanche en finale de Coupe du monde face à l’Équipe de France, il ne manque aucun trophée à La Pulga qui était parvenue à mettre ses mains sur la Copa America à l’été 2021. Pour sa dernière Coupe du monde selon ses dires, Messi est donc sorti par la grande porte.

Messi ne va pas prendre sa retraite internationale, mais…

Pour TyC Sports , Lionel Messi affirmait dans la foulée de la victoire finale de l’Argentine au Mondial au Qatar qu’il aimerait continuer à arborer la tunique de l’Albiceleste dans les prochains mois, mais que pour le Mondial en 2026, il ne faudrait sans doute pas compter sur lui. Ce à quoi le sélectionneur Lionel Scaloni a rétorqué : « Pour l'instant, je pense que nous devrions garder une place pour la prochaine Coupe du monde. S'il y en a 26. Il peut garder le 10 s'il veut continuer à jouer. Je pense qu'il a gagné le droit de choisir ce qu'il veut faire de sa carrière de footballeur et de l'équipe nationale argentine ».

L’Inter Miami prête à tout pour Messi et le Mondial en 2026