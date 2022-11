Transferts - OM : Voilà les recrues attendues au mercato de janvier

Guillaume de Saint Sauveur

Alors que le mercato hivernal ouvrira ses portes début janvier, l’OM semble avoir déjà ses plans en tête pour le recrutement. Le président phocéen Pablo Longoria envisagerait de faire venir trois renforts pour son équipe : un milieu de terrain, un numéro 10 ainsi qu’un attaquant.

« Si on vend Gerson et qu'on perd Harit, et la tendance est qu'il rate toute la saison, oui, on prendra un nouveau joueur lors du prochain mercato. Ça deviendra la priorité pour nous de trouver un joueur offensif », confiait Pablo Longoria mardi en conférence de presse sur le mercato hivernal de l’OM.

Longoria attend du renfort

En clair, le président marseillais semble avoir déjà acté le fait qu’il faudra boucler une ou plusieurs recrues au cours du mois de janvier pour offrir un effectif compétitif à Igor Tudor, et à ce titre, trois profils sont attendus à l’OM.

Un milieu, un 10 et un attaquant

En effet, à en croire les révélations du journaliste Mohamed Toubache-Ter, l’OM aurait déjà prévu de se positionner sur un milieu de terrain, un numéro 10 et un attaquant durant le mercato hivernal. Reste à savoir si Longoria parviendra à trouver son bonheur sur le marché des transferts.