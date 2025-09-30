Transferts - OM : Une star déterminée à signer à Marseille !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

De retour à l'OM cet été après avoir passé une saison en Arabie Saoudite, Pierre-Emerick Aubameyang se montre déjà décisif avec le club phocéen. Roberto De Zerbi a confié tout le bien qu'il pensait du buteur gabonais lundi en conférence de presse, et précise au passage qu'Aubameyang souhaitait absolument un transfert à l'OM cet été.

L'OM a vécu un mercato estival très agité avec pas moins de onze nouvelles recrues, dont le retour d'une ancienne star du club qui a été rapatriée un an seulement après son départ : Pierre-Emerick Aubameyang. Le buteur de 36 ans est donc de retour au Vélodrome et performe déjà, lui qui comptabilise 3 buts en 6 matchs de championnat avec l'OM depuis le début de la saison.

« Aubameyang voulait revenir » Interrogé en conférence de presse lundi, Roberto De Zerbi s'est confié sur les nouvelles recrues du mercato estival de l'OM et lâche une précision de taille au sujet d'Aubameyang : « L’équilibre vient aussi de l’envie des joueurs de rejoindre Marseille. Aubameyang voulait revenir, Medina est venu avec enthousiasme, d’autres ont fait des sacrifices économiques. Cela crée un groupe uni. L’équilibre, c’est aussi accepter victoires et défaites », confie le coach italien de l'OM.