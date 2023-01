Transferts - OM : Un dossier brûlant du mercato déjà réglé ?

Guillaume de Saint Sauveur

Annoncé avec insistance sur le départ alors que le mercato hivernal vient d’ouvrir ses portes, Pape Gueye a les idées claires pour son avenir. Le milieu de terrain international sénégalais a fait le point sur sa situation, et il affiche plus que jamais son envie de rester à l’OM où il se sent bien.

Après Luis Suarez et Gerson, qui sera le prochain à quitter l’OM ? Ces dernières semaines, il a beaucoup été question d’un départ de Pape Gueye (23 ans), puisque le milieu de terrain sénégalais, sous contrat jusqu’en juin 2024, peine à obtenir du temps de jeu sous les ordres d’Igor Tudor.

Transfert - OM : Avec ces révélations du Mondial, Longoria va connaitre deux gros échecs sur le mercato https://t.co/WFqyaESetO pic.twitter.com/qV15RKJGzE — le10sport (@le10sport) January 1, 2023

« Je me sens chez moi »

Interrogé cette semaine en zone mixte après le carton de l’OM contre Toulouse (6-1), Pape Gueye a dégagé une tendance claire pour son avenir : « Ça fait trois ans que je suis à l’OM, je me sens chez moi, je veux m’inscrire dans la durée avec ce club », indique l’ancien joueur du Havre.

Un entretien prévu avec Longoria