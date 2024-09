Transferts - OM : Rabiot concerné par une polémique à la Wahi ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

L'accord a été annoncé par l'OM, Adrien Rabiot débarque sur la Canebière. Un transfert qui suscite d'énormes réactions. Cela fait alors réapparaitre certaines anciennes déclarations, notamment de la part de l'ex-joueur du PSG. Et voilà que Rabiot pourrait connaitre le même sort d'un certain Elye Wahi. Explications.

Libre, Adrien Rabiot attendait le challenge idéal pour signer un contrat. Et c'est finalement avec l'OM que l'international français a décidé de s'engager. Formé au PSG, le milieu de terrain passe donc chez l'ennemi. Et forcément, compte tenu de cette rivalité, Rabiot avait tenu quelques propos qui le rattrape aujourd'hui...

OM : La mère de Rabiot avait tout prévu ? https://t.co/jzBRsAn9Wf pic.twitter.com/krQnqpYwbP — le10sport (@le10sport) September 16, 2024

« Pas possible » de porter le maillot de l'OM

C'est La Provence qui fait ressortir d'anciennes déclarations d'Adrien Rabiot. Déjà courtisé en 2013 par l'OM, celui qui était alors joueur du PSG avait refusé. Quelques années plus tard, à propos intérêt phocéen, Rabiot avait alors balancé : « Porter le maillot de l'OM un jour ? Non ce n'est pas possible ».

Rabiot comme Wahi

Au final, Adrien Rabiot va porter la tunique de l'OM, ce qui n'est pas sans rappeler ce qui est arrivé avec Elye Wahi lors du mercato estival. Il y a quelques années, l'attaquant français avait également déclaré qu'il ne porterait jamais le maillot de l'OM. Le voilà désormais à Marseille, où il est arrivé précédé de cette polémique, ce qui lui a valu certaines critiques de la part des fans.