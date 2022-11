Transferts - OM : Pour oublier Gerson, Longoria prépare un joli coup sur le mercato

Arnaud De Kanel

En colère après Igor Tudor et l'OM, le père et agent de Gerson lâchait une bombe en révélant les intentions de départ du clan du joueur dès cet hiver. Depuis cette sortie, le brésilien se rapproche d'un retour à Flamengo. Afin de le remplacer, Pablo Longoria aurait activé une piste alléchante en Ligue 1.

Avec 19 minutes disputées sur les 8 derniers matchs, Gerson n'en peut plus. Le Brésilien aura essayé de s'adapter à Igor Tudor, en vain. Face à ce temps de jeu réduit qui lui a coûté sa place au Mondial avec le Brésil, son père et agent, Marcao, annonçait que son fils quitterait l'OM cet hiver dans un entretien accordé à L'Equipe : « On va s'organiser pour partir dès le prochain mercato. Si Gerson n'est plus important pour l'OM, alors on trouvera un club qui saura le valoriser. » Depuis, il est très proche de rejoindre Flamengo. Alors, Pablo Longoria a déjà préparé sa succession.

L'OM sur Le Fée

Plaque tournante d'un FC Lorient qui marche à plein régime en Ligue 1, Enzo Le Fée intéresserait l'OM d'après les informations de Média Foot . Le milieu de terrain offensif lorientais a délivré 3 passes décisivies et inscrit 2 buts en 15 rencontres de Ligue 1. Ses statistiques ne reflètent pas ce qu'il propose depuis le début de la saison. Sous les ordres de Régis Le Bris, il éclaire le jeu et confirme enfin, à 22 ans, les attentes placées en lui depuis son explosion en Ligue 2. Or, la concurrence sera rude pour Pablo Longoria.

Plusieurs clubs surveillent Le Fée