Foot - Mercato - OM

Le vestiaire donne son verdict sur le mercato de Longoria

Publié le 16 septembre 2022 à 17h30 par Thomas Bourseau

Pour des raisons totalement différentes, Bamba Dieng aurait pu quitter l’OM comme Steve Mandanda l’a fait en signant en faveur du Stade Rennais. Finalement, le Sénégalais est resté à Marseille après de chaudes dernières heures sur le mercato. De passage en conférence de presse ce vendredi, Pape Gueye est revenu sur ces deux gros dossiers du mercato estival du président Pablo Longoria.

Après une saison au cours de laquelle il a dû se contenter pour la plus grande partie de l’exercice d’un rôle de doublure de Pau Lopez, Steve Mandanda a finalement été libéré de son contrat cet été par le président Pablo Longoria pour services rendus afin qu’il puisse plus facilement rejoindre le Stade Rennais.

« Le départ de Mandanda ? C’est un choix personnel »

À l’occasion d’une conférence de presse qui s’est déroulée ce vendredi en marge de la réception de Rennes au Vélodrome dimanche, Pape Gueye est revenu sur le départ de Steve Mandanda qui s’en est allé en tant que légende de l’OM. « On était tous déçus de son départ, mais bon c’est un choix personnel, mais je suis content de le revoir. Ça va me faire bizarre de jouer contre lui, il m’a dit que si je marquais il allait me tuer (rires) (…) Vous savez comme moi l’importance qu’il a eu dans ce club. Je suis très content qu’il revienne ici au Vélodrome ».



En outre, le milieu de terrain de l’OM a avoué bénéficié d’un lien relativement fort et privilégié avec Steve Mandanda. « Steve, on échange souvent (…) Je suis très proche de lui, il m’a beaucoup aidé à mon arrivée. Steve, c’est Steve, on sait tous ce qu’il a fait pour le club, l’amour qu’il a pour ce club. Je sais que les supporters vont l’accueillir comme il se doit (…) Il m’a beaucoup parlé. J’ai joué avec un membre de sa famille, on a beaucoup de personnes en commun, il est parti jeune. Il sait ce que ça fait d’arriver dans un club comme l’OM, c’est vraiment une personne adorable. Pour moi, c’est un grand frère, il m’a toujours protégé et aidé, je suis très content de ce qu’il fait maintenant ».

Mercato - OM : Le feuilleton Dieng relancé après son faux transfert https://t.co/kOq4J5PwUT pic.twitter.com/ITkn47uohA — le10sport (@le10sport) September 16, 2022

« Dieng n’a qu’une envie c’est de montrer ses qualités »