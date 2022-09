Foot - Mercato - OM

OM : Après son mercato, Dieng est interpellé par Tudor

Publié le 16 septembre 2022 à 15h15 par Arthur Montagne

Ecarté du groupe depuis la reprise de l'entraînement cet été, Bamba Dieng aurait pu quitter l'OM cet été, mais son transfert à l'OGC Nice a finalement capoté dans les derniers instants du marché. Mais alors qu'il n'a toujours pas joué, Igor Tudor ouvre la porte à la possibilité de réintégrer le Sénégalais dans sa rotation.

Poussé au départ durant tout le mercato, Bamba Dieng est finalement resté à l'OM après l'échec de son transfert à l'OGC Nice, à cause d'un problème révélé lors de la visite médicale. Par conséquent, après sa mise à l'écart, l'attaquant sénégalais a réintégré le groupe marseillais à l'entraînement. Et Igor Tudor confirme qu'il postule pour une présence sur le terrain.

Tudor ouvre la porte à Dieng

« Il a vécu un été compliqué, c'est peu de le dire. Mais c'est quelqu'un de formidable, de très gentil, quelqu'un de bien et maintenant il s'entraîne avec nous, il fait partie du groupe », assure l'entraîneur de l'OM en conférence de presse. Une bonne nouvelle pour Bamba Dieng.

Cissé aussi interpelle Dieng