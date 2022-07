Foot - Mercato - OM

Transferts - OM : Les coulisses du dernier coup de Longoria sur le mercato dévoilées

Publié le 1 juillet 2022 à 10h10 par Thibault Morlain

Ce jeudi, l’OM a officialisé l’arrivée d’Isaak Touré. Prometteur défenseur central, le joueur de 19 ans débarque en provenance du Havre. Le voilà qu’il a donc signé un contrat jusqu’en 2027 avec le club phocéen. Un gros coup de la part de Pablo Longoria alors que Touré était très courtisé sur le marché des transferts.

Alors que l’OM avait repris le chemin de l’entrainement avec seulement Samuel Gigot comme nouveau joueur, Jorge Sampaoli a vu une recrue être actée ce jeudi. Il était annoncé depuis plusieurs semaines que Pablo Longoria était intéressé par Isaak Touré, prometteur défenseur central du Havre. Une affaire qui a donc été bouclée moyennant environ 7,5M€ tandis que Touré a lui signé un contrat de 5 ans.

Le défenseur international français U19 𝗜𝘀𝗮𝗮𝗸 𝗧𝗼𝘂𝗿𝗲́ 🇫🇷 s’est engagé jusqu’au 𝟯𝟬 𝗷𝘂𝗶𝗻 𝟮𝟬𝟮𝟳 en provenance du @HAC_Foot après le succès de sa visite médicale ✍️Plus d’infos 👉 https://t.co/W8hqZigRse pic.twitter.com/Eshmbdiosj — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) June 30, 2022

Un accord Manchester City-Le Havre

L’Equipe en dit plus sur cette arrivée d’Isaak Touré à l’OM. Et le club phocéen a battu une grosse concurrence, notamment celle de Manchester City. D’ailleurs, selon le quotidien sportif, les Citizens avaient visiblement trouvé un accord avec Le Havre. Et un prêt du côté de Troyes, membre du City Group, était par la suite prévu.

Touré voulait rester en France

Alors qu’Isaak Touré avait d’ailleurs visité les installations de Manchester City, d’autres options s’offraient à lui. L’OL, Francfort et Wolfsbourg étaient également intéressés. Souhaitant continuer à évoluer en France, Touré a finalement opté pour l’OM.