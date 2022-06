Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La dernière recrue de Longoria envoie un message fort, Saliba lui répond

Publié le 30 juin 2022 à 20h10 par Dan Marciano

L'OM a officialisé l'arrivée de sa deuxième recrue estivale. Après Samuel Gigot, le club marseillais annoncé la signature d'Isaak Touré. Agé de 19 ans, il s'est engagé avec la formation phocéenne jusqu'en 2027. Sur les réseaux sociaux, le défenseur central a partagé sa joie, recevant notamment les félicitations d'un certain William Saliba.

L'OM tient sa deuxième recrue estivale. Après Samuel Gigot, le club marseillais a officialisé le transfert d'Isaak Touré. Agé de 19 ans, le désormais ancien joueur du Havre s'est engagé jusqu'en 2027 et vient pour renforcer la défense centrale. Un transfert estimé à 7M€, bonus compris, selon le journaliste italien Fabrizio Romano.

📽 𝗠𝗮𝗿𝘀 𝗦𝘁𝘂𝗱𝗶𝗼𝘀 🎬 𝗘𝗽𝗶𝘀𝗼𝗱𝗲 𝗜𝗜✍️ « 𝗖𝗵𝗿𝗼𝗺𝗮𝘁𝗶𝗰 𝗛.𝗔.𝗖.(𝗞) »#BienvenueSurMars 𝗜𝘀𝗮𝗮𝗸 𝗧𝗼𝘂𝗿𝗲́ 👽🛸 pic.twitter.com/shMLxk7cS8 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) June 30, 2022

« Très fier et honoré de rejoindre ce club mythique de l’Olympique de Marseille »

Su r Instagram , la nouvelle recrue de l'OM a partagé sa joie. « Très fier et honoré de rejoindre ce club mythique de l’Olympique de Marseille. Impatient de me mettre au travail et de mouiller le maillot » peut-on lire sur le compte d'Isaak Touré.

Saliba félicite Isaak Touré