Mercato - PSG : Gros coup de froid pour le prochain transfert de Campos

30 juin 2022

Présent en conférence de presse ce jeudi à l'occasion de la présentation du nouvel entraîneur du LOSC, Paulo Fonseca, Olivier Létang assure qu'il n'a reçu aucune offre pour le transfert de Renato Sanches dont le nom circule pourtant avec insistance du côté du PSG.

Très actif en coulisses, Luis Campos semble proche d'offrir au PSG ses premières recrues estivales. En effet, le transfert de Vitinha semble en excellente voie puisque le milieu de terrain du FC Porto passerait sa visite médicale ce jeudi avant de s'engager pour 40M€. Mais ce n'est pas tout puisque les discussions avec Renato Sanches sont également très chaudes. Le joueur du LOSC serait même à Paris ce jeudi.

Le LOSC ne ferme pas la porte à un transfert de Renato Sanches...

Cela tombe bien puisque dans le même temps, Olivier Létang était en conférence de presse à l'occasion de la présentation de Paulo Fonseca, nouvel entraîneur du LOSC. Et le président des Dogues jette un froid sur ce dossier. « Il y a des joueurs qui peuvent partir et il y a des joueurs qui ne pourront pas partir. Sans les citer aujourd’hui, on veut garder une équipe compétitive. Renato fait partie des garçons à qui il reste un an de contrat. Renato aurait pu ou du partir au FC Barcelone l’été dernier, avant qu’il ne se blesse au ménisque », assure-t-il dans un premier temps.

