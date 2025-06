Transferts - OM : Le coup de poker de Rabiot !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L’Olympique de Marseille a mis la main sur un international français en la personne d’Adrien Rabiot. Et ce, alors que le principal intéressé aurait pu rebondir à Manchester United comme il l’a confié en interview avec The Athletic. Après la fermeture du mercato estival 2024, Rabiot a misé sur l’OM. Une masterclass dont il n’est pas peu fier.

Adrien Rabiot a passé l’été dans le flou concernant son avenir. Après l’Euro 2024 perdu en demi-finale face à l’Espagne (1-2), l’international français cherchait chaussure à son pied et a été annoncé proche de l’AC Milan ou encore de Manchester United. Concernant le pensionnaire de Premier League, au moins une offre de contrat avait d’ailleurs été soumise au clan Rabiot.

«Nous avons eu d'excellentes discussions et il y a eu des offres écrites» C’est la révélation effectuée par Adrien Rabiot au journaliste Tom Williams au cours d’un entretien pour The Athletic. « Nous avons eu d'excellentes discussions et il y a eu des offres écrites. Mais en fin de compte, cela ne s'est pas fait. L'année dernière, lorsque j'étais libre, ils sont revenus à la charge. J'ai encore eu de bonnes discussions avec eux. Mais c'est vrai que c'était un peu délicat. La situation dans laquelle ils sont en ce moment... J'avais un peu de réticence sur le fait de savoir si United allait être capable de continuer et de faire de grandes choses. Parce qu'ils sont un peu dans le trou en ce moment ».