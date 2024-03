Transferts - OM : Il balance tout sur son bras de fer !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Totalement mis de côté par l'OM durant la saison en raison de son refus de prolonger son contrat qui arrive à expiration, Pape Gueye a finalement été réintégré à l'équipe première par son nouvel entraîneur, Jean-Louis Gasset. Le milieu de terrain sénégalais revient sur cette période compliquée et évoque ce nouveau départ qui lui est offert grâce à son coach du moment.

Pape Gueye (25 ans) revient enfin avec l'OM ! En pleine rupture avec ses dirigeants ces derniers mois puisque son contrat arrive à expiration en juin prochain et qu'il a refusé de prolonger, le milieu de terrain sénégalais n'entrait pas du tout dans les plans de Gennaro Gattuso et était même poussé au transfert durant le mercato hivernal. Finalement, la récente nomination de Jean-Louis Gasset sur le banc de l'OM a totalement redistribué les cartes pour Gueye, qui a été réintégré en équipe première et était même titulaire samedi soir pour le déplacement à Clermont (victoire 5-1).

« J'étais écarté du groupe »

Interrogé en zone mixte après la rencontre, Gueye est revenu sur cette période très compliquée et durant laquelle il avait entamé un bras de fer avec l'OM : « Honnêtement, moi, j'étais focalisé sur ce que je faisais. À la CAN, j'étais sorti blessé malheureusement, donc je suis revenu au club. C'est vrai qu'il y a eu ce moment-là où j'étais, entre guillemets, écarté du groupe. Maintenant, moi, j'ai toujours travaillé. Maintenant, le coach a fait appel à moi, je suis très content d'être là, d'aider mes coéquipiers et j'espère que ça va continuer », indique le milieu de terrain sénégalais.

Le renouveau avec Gasset