Transferts - OM : Il affole le mercato Longoria en mauvaise posture

Axel Cornic

A quelques jours du mercato hivernal, Pablo Longoria aurait décidé de réactiver une ancienne piste, avec Ruslan Malinovskyi. Cet été, le président de l’Olympique de Marseille avait proposé un deal avec Cengiz Ünder à l’Atalanta, mais désormais il aurait un autre plan en tête. Et il va falloir se montrer convaincant, puisque la concurrence s’annonce féroce !

Ancien de l’Atalanta, où il a travaillé en tant que recruteur, Pablo Longoria semble vouloir utiliser son réseau pour boucler le mercato de l’OM. Récemment, Foot Mercato a en effet annoncé qu’il souhaiterait recruter Jérémie Boga, qui cette saison n’a pas trouvé grâce aux yeux de Gian Piero Gasperini et qui pourrait notamment venir pallier la longue absence d'Amine Harit.

L’Atalanta souhaite récupérer entre 15 et 20M€

Mais le président de l’OM travaillerait également sur un autre joueur de l’Atalanta. Ce mercredi, La Provence nous apprend que Pablo Longoria aurait réactiver la piste menant à Ruslan Malinovskyi, qui serait vraisemblablement en instance de départ. Une somme entre 15 et 20M€ est réclamée, même si l’opération pourrait se boucler sous la forme d’un prêt avec option d’achat.

Tottenham, l’Inter et West Ham sont dans le coup

Mais l’international ukrainien est-il vraiment intéressé par l’OM ? Car d’autres clubs semblent s’être présenté, avec peut-être des projets beaucoup plus ambitieux. C’est le cas de Tottenham, où le directeur sportif Fabio Paratici a toujours été un fan de Ruslan Malinovskyi et qui pourrait notamment lui offrir un meilleur contrat que l’OM. Les autres clubs concernés par le dossier seraient West Ham et Nottingham Forrest, ainsi que l’Inter.