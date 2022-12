Mercato - OM : Longoria a trouvé le remplaçant de Harit, il est déjà mis sous pression

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Avec la grave blessure d’Amine Harit, l’OM va devoir lui trouver un remplaçant dès cet hiver. Pablo Longoria scrute le marché des transferts et il a coché le nom, comme à l’été 2021, de Jérémie Boga, le joueur de l’Atalanta Bergame. Cependant, Leicester, Bournemouth, la Fiorentina et Valence seraient également intéressés.

Lorsque Amine Harit est sorti en larmes contre l’AS Monaco, Pablo Longoria savait déjà qu’un gros chantier se présentait. Blessé jusqu’à la fin de saison voire plus, l’international marocain va manquer à l’OM, lui qui était devenu titulaire indiscutable aux côtés d’Alexis Sanchez. « Si on vend Gerson et qu'on perd Harit, et la tendance est qu'il rate toute la saison, oui, on prendra un nouveau joueur lors du prochain mercato. Ça deviendra la priorité pour nous de trouver un joueur offensif », reconnaissait Pablo Longoria il y a quelques semaines.

Pablo Longoria relance la piste Jérémie Boga

Déjà intéressé à l’été 2021, le président de l’OM a réactivé le dossier Jérémie Boga assure Foot Mercato . Cependant, le club olympien ne sera pas seul sur l’attaquant de l’Atalanta Bergame. Leicester est toujours sur le coup et aurait renoué quelques contacts, tout comme Bournemouth et la Fiorentina qui se verraient bien attirer l’international ivoirien. Boga a également la cote en Espagne où Valence le suit.

Il va falloir remplacer Harit rapidement…