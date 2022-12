Mercato - PSG : Le Qatar est prêt à tout pour Messi

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Libre de tout contrat à l’issue de la saison, Lionel Messi risque de voir son avenir occuper tout l’espace médiatique dans les prochaines semaines. Après le sacre de l’Argentin au Mondial, le PSG est prêt à tout pour le prolonger, conscient qu’il permettrait d’attirer de nouveaux sponsors et de conserver les éléments les plus importants, dont Kylian Mbappé.

Ce n’est pas une surprise, le PSG savait parfaitement que Lionel Messi avait basé sa saison sur cette Coupe du monde. Et pour le moment, l’Argentin se donne raison. Malgré un début de tournoi difficile, l’Albiceleste a inversé la tendance jusqu’au sacre. En finale, l’Argentine a fait tomber l’équipe de France au terme d’une séance de tirs au but. Lionel Messi a donc remporté le seul titre qui manquait à son palmarès. Quand il reviendra à Paris, l’ancien du Barça pourra donc négocier sereinement son prochain contrat avec le PSG.

Prolonger Messi, une «affaire d’état»

Parce qu’au club de la capitale, la prolongation de Lionel Messi est une priorité absolue. D’après les informations de GOAL , on parlerait même d’une « affaire d’état ». Prolonger Lionel Messi permettrait au PSG de conserver ses meilleurs joueurs, de le voir remporter un 8ème Ballon d’Or sous le maillot parisien mais aussi d’attirer de nouveaux sponsors. Une réunion serait déjà programmée dans les prochains jours pour avancer sur le dossier.

