Transferts - OM : Énorme révélation d’une star !

Steve Mandanda, légende de l’OM, a révélé qu’il aurait pu signer à Manchester United au début des années 2010. Si le transfert ne s’est jamais concrétisé, le gardien explique avoir été sur la short-list des Red Devils au moment où ils cherchaient à remplacer Van der Sar. Une révélation surprenante de l’ex-portier marseillais.

Véritable légende de l’OM , Steve Mandanda aura passé la quasi-totalité de sa carrière sur la Canebière, soit 14 saisons. Arrivé en prêt du Havre en 2007, le portier tricolore s’engage définitivement avec l’Olympique de Marseille la saison suivante contre 2,5 M€. Après neuf brillantes saisons dans les cages olympiennes, il rejoint librement Crystal Palace en Angleterre, avant de revenir l’année suivante pour 3 M€. Mis sur le banc lors de ses dernières saisons à l’OM , il rejoint Rennes en 2022 et sera en fin de contrat fin juin. Pourtant, Steve Mandanda aurait pu rejoindre un top club européen plus jeune.

«Le seul club où il y a une opportunité»

Le gardien légendaire de l’OM explique pour Le Media Carré qu’il aurait pu signer à Manchester United :

« Le plus grand club dans lequel j’aurais pu signer ? Manchester United, quand ils prennent De Gea. Je ne sais pas à quel niveau c’était, mais c’est la piste la plus concrète avec le plus grand club. À la période où je suis jeune et très performant, il n’y a de la place nulle part : au Real, t’as Casillas ; à Liverpool, t’as Reina ; au Barça, t’as Valdés ; Buffon à la Juve ; et t’as Van der Sar qui arrête (à Manchester United), et c’est le seul club où il y a peut-être une opportunité. »