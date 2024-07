Transferts - OM : Clash avec Aubameyang, que doit faire Longoria ?

La rédaction

L’Olympique de Marseille est en passe de recruter un attaquant en la personne de Mason Greenwood si l’on en croit les nouvelles venues d’Italie et du journaliste Gianluca Di Marzio de Sky Sport. À Marseille, Pablo Longoria serait furieux de l’attitude de Pierre-Emerick Aubameyang concernant ses envies d’ailleurs. Quelle doit être la décision du président de l’OM ? C’est notre sondage du jour !

Pierre-Emerick Aubameyang et Pablo Longoria vont-ils partir au clash ? Ces derniers jours, comme La Provence l’a confirmé lundi, on sentait à Marseille le Mistral qui poussait le Gabonais à un départ pour Al-Qadsiah. Néanmoins, le meilleur buteur de l’OM cette saison avec ses 30 réalisations et ses 11 passes décisives n'aurait pas mis au parfum son président Pablo Longoria de ses envies d'ailleurs...

Longoria fâché contre Aubameyang

Ce qui aurait eu le don de particulièrement agacer le président de l’OM, déjà bien remonté à cause de la réunion avec ses homologues de club de Ligue 1 dimanche pour les droits télévisés de diffusion du championnat. Pablo Longoria serait en colère à cause du comportement de Pierre-Emerick Aubameyang et l’absence de discussions à ce sujet alors que les deux hommes auraient échangé à propos d’une revalorisation salariale pour ses performances XXL avec l’Olympique de Marseille. Seule une grosse indemnité de transfert avec « beaucoup de zéros » ferait changer d’avis Pablo Longoria.

Aubameyang sur le départ, qui pour combler l’éventuel vide à l’OM ?

Qu’en est-il de la suite du mercato de l’OM ? Quoi qu’il arrive, un attaquant était attendu par Pablo Longoria et ce indépendamment du dossier Pierre-Emerick Aubameyang. Hwang Hee-Chan aurait déjà un accord avec l’Olympique de Marseille et ne voudrait rejoindre que le club phocéen selon Foot Mercato. Il faudrait cependant que l’OM et Wolverhampton trouve un terrain d’entente. En parallèle, l’Olympique de Marseille serait proche d’un accord total pour le transfert de Mason Greenwood dans les prochaines heures à en croire Sky Sport. Il est aussi question du dossier Eddie Nketiah ou encore d’un retour d’Alexis Sanchez dans les couloirs de la direction de l’Olympique de Marseille. Ils sont nombreux à être liés à l’OM, mais quel attaquant doit venir épauler ou remplacer Aubameyang ?