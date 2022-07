Foot - Mercato - OM

Transferts - OM : Avant Isaak Touré, les 3 plus gros coups de Pablo Longoria sur le mercato

Publié le 2 juillet 2022 à 15h00 par Thomas Bourseau

Isaak Touré a, à l’instar de Samuel Gigot, déposé ses valises à Marseille cet été. Jeune talent du football français, Touré pourrait s’avérer être une bonne pioche de Pablo Longoria au vu de l’intérêt notamment de Manchester City pour le désormais ex-défenseur du Havre. L’occasion pour le10sport.com de revenir sur d’autres jolis coups effectués par le président Pablo Longoria à l’OM.

En janvier dernier, l’OM annonçait déjà un accord pour la venue libre de tout contrat de Samuel Gigot qui allait alors au bout de son engagement contractuel envers le Spartak Moscou. La saison étant terminée, l’Olympique de Marseille a lancé le 29 juin sa potentielle nouvelle série intitulée « Mars Studios » avec l’épisode I qui a été consacré sans surprise à Samuel Gigot, première recrue estivale de l’OM. Depuis, un autre épisode est sorti avec à l’honneur le deuxième transfert de l’été pour le club phocéen. Arraché aux mains de Manchester City et d’autres clubs européens, Isaak Touré, colosse de 2 mètres 06 et âgé de 19 ans a quitté le port du Havre pour rallier celui de Marseille. En effet, l’international U19 français a signé un contrat le liant pour les cinq prochaines saisons à l’OM. Un joli coup effectué par Pablo Longoria sur le marché, qui n’en est, et c’est le cas de le dire, pas à son coup d’essai depuis qu’il a été nommé président de l’OM en février 2021.

Pape Gueye

Opérant en tant que directeur sportif de l’été 2020 à février 2021, Pablo Longoria avait déjà pris part à plusieurs opérations importantes pour l’OM dont le transfert de Valentin Rongier et notamment Pape Gueye bien qu’il soit arrivé juste avant la nomination de Longoria à la tête de la direction sportive marseillaise. Nul doute que Longoria a joué un rôle même secondaire dans ce dossier. Arrivé en fin de contrat en provenance du Havre et après un imbroglio pour un transfert à Watford, Pape Gueye a signé à l’OM pour le plus grand bonheur de ses entraîneurs qui lui ont offert une place de choix en lui offrant pas mal de temps de jeu malgré la concurrence faisant rage au milieu de terrain de l’OM. Sous contrat jusqu’en juin 2024, Gueye pourrait bien écrire une longue histoire à l’OM.

Arkadiusz Milik

Pour l’international polonais, l’implication de Pablo Longoria est certaine, à 100%. Au placard au Napoli pendant toute la première partie de saison 2020/2021, Arkadiusz Milik est arrivé sous la forme d’un prêt de 18 mois à l’OM. Et bien qu’il ait connu quelques passages à vide avec Jorge Sampaoli cette saison, qui ne l’a pas toujours aligné dans son onze de départ, l’apport en moyenne de l’attaquant polonais pour l’OM est indéniable, en attestent ses 30 buts inscrits pour l’Olympique de Marseille. Avec Milik, Longoria a trouvé le « grantatakan » recherché par le club phocéen depuis des années à présent.

Matteo Guendouzi

Formé au PSG avant de faire ses premiers pas au FC Lorient et de vivre une aventure contrastée avec Arsenal et un prêt au Hertha Berlin, Matteo Guendouzi (23 ans) a déjà bien voyagé depuis le début de sa carrière et malgré son jeune âge. Prêté pour l’intégralité de la saison par Arsenal avec une option d’achat fixée à 12M€, Guendouzi a apporté entière satisfaction à Jorge Sampaoli qui n’a cessé de l’aligner dans son onze de départ, au même titre que William Saliba, autre joueur prêté par Arsenal, mais qui ne restera pas à l’OM la saison prochaine, faute d’option d’achat fixée dans le deal. Pour ce prix et l’apport de Guendouzi à l’OM, force est de constater que Pablo Longoria a réussi un joli coup financier et sportif avec l’international français.