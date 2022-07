Foot - Mercato - OM

Transferts - OM : Pablo Longoria a recruté un énorme crack sur le mercato

Publié le 1 juillet 2022 à 13h30 par Thibault Morlain

Ce jeudi, l’OM a annoncé une nouvelle recrue pour Jorge Sampaoli. Malgré la concurrence notamment de Manchester City, Pablo Longoria est parvenu à tomber d’accord avec le Havre pour le transfert d’Isaak Touré. A 19 ans, le défenseur central intègre donc l’effectif de l’OM, qui aurait réalisé un énorme coup avec un joueur très prometteur.

Suite à la fin du prêt de William Saliba, l’OM avait besoin de se renforcer en défense centrale. Alors qu’il était prévu que Samuel Gigot débarque sur la Canebière, d’autres joueurs étaient attendus. Et ce jeudi, c’est Isaak Touré qui s’est engagé avec les Phocéens. A 19 ans, le défenseur central arrive en provenance du Havre. Touré a signé un contrat de 5 ans, jusqu’en 2027, moyennant 7,5M€, bonus compris.

Le défenseur international français U19 𝗜𝘀𝗮𝗮𝗸 𝗧𝗼𝘂𝗿𝗲́ 🇫🇷 s’est engagé jusqu’au 𝟯𝟬 𝗷𝘂𝗶𝗻 𝟮𝟬𝟮𝟳 en provenance du @HAC_Foot après le succès de sa visite médicale ✍️Plus d’infos 👉 https://t.co/W8hqZigRse pic.twitter.com/Eshmbdiosj — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) June 30, 2022

L’OM a battu une grosse concurrence

L’OM tient donc là une nouvelle recrue. Et s’offrir Isaak Touré n’était pas simple étant donné la concurrence pour l’ex-joueur du Havre. En effet, Manchester City était très intéressé à tel point qu’un accord avait visiblement été trouvé avec le HAC. Mais c’est bien l’OM qui a fini par rafler la mise, s’offrant ainsi Touré.

« Isaak Touré, ce n’est que du muscle, un golgoth »

Et avec Isaak Touré, l’OM a visiblement recruté un énorme talent en devenir. Et ce n’est autre que François Rodrigues, directeur du centre de formation du Havre, qui le dit. Connaissant très bien le néo-Marseillais, il a expliqué à La Provence : « Vous l’avez déjà vu à côté de vous ? Quand vous le verrez, vous penserez à moi. Isaak Touré, ce n’est que du muscle, un golgoth. Si demain, il se mettait au rugby, il ferait fureur ».

