Transferts - OM : Attendu par Longoria, il prend une première décision

Dans le viseur de l’OM, Marcus Thuram pourrait échapper à Pablo Longoria. En effet, Newcastle et l’Inter seraient prêts à jouer les trouble-fêtes. Pour autant, alors qu’un transfert devrait avoir lieu en janvier, Thuram a tranché pour sa prise de décision.

En fin de contrat le 30 juin prochain, Marcus Thuram pourrait quitter le Borussia Mönchengladbach bien avant l’expiration de son bail au sein du pensionnaire de Bundesliga. En effet, à en croire le journaliste italien Nicolo Schira, le Borussia aurait l’intention de vendre son attaquant dès le mercato hivernal et attendrait une somme de 10M€. Pablo Longoria aimerait avoir son mot à dire dans cette opération pour un transfert à l’OM selon Tuttosport .

L’Inter et Newcastle pour doubler l’OM dans le dossier Thuram

Pour autant, l’OM ne serait pas seul dans ce dossier. Selon The Sun, Newcastle aurait pour objectif d’investir sur le marché hivernal des transferts et Marcus Thuram serait une piste à l’étude chez les Magpies . D’après Calciomercato.com, l’Inter serait également dans le coup et voudrait boucler le transfert de l’international français de 25 ans dès le mercato hivernal. Pour ce faire, le club nerazzurro serait contraint de vendre en amont pour récolter près de 10M€.

Marcus Thuram veut attendre la fin du Mondial