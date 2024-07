Transferts : L’OM tient sa prochaine recrue ?

Thomas Bourseau

Dans les prochains jours, Derek Cornelius serait susceptible de retrouver son compatriote canadien à l’OM : Ismaël Koné. Et pour cause, le défenseur de Malmö fait l’objet de discussions poussives entre le club suédois et l’Olympique de Marseille. Selon La Minute OM, les échanges progresseraient dans le bon sens pour le défenseur central de 26 ans.

L’OM est prêt à faire un pari sur le mercato. C’est du moins la tendance de ces derniers jours. Après Ismaël Koné, milieu de terrain de 22 ans, l’Olympique de Marseille avancerait considérablement ses pions afin de recruter un autre joueur canadien en la personne de Derek Cornelius (26 ans).

Après Ismaël Kaboré, place à Derek Cornelius ?

Le défenseur central ambidextre qui évolue à Malmö depuis l’été dernier pourrait ne pas s’éterniser dans l’ancien club de Zlatan Ibrahimovic. Il est question d’une venue imminente de Derek Cornelius à l’Olympique de Marseille. Et il semblerait que ça chauffe en coulisses pour que l’opération Cornelius aboutisse.

Dernière ligne droite pour Derek Cornelius

Et ce n’est pas La Minute OM qui affamera le contraire. Les discussions entre Malmö et l’Olympique de Marseille iraient bon train pour Derek Cornelius. Bien que les différentes parties échangeraient toujours, l’opération serait en bonne voie pour qu’un terrain d’entente soit trouvé. À l’instant T, et comme RMC Sport le révélait dernièrement, l’Olympique de Marseille devrait offrir une indemnité de transfert de 3,5M€ pour convaincre Malmö de céder Derek Cornelius. Le décor est planté.