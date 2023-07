Transferts : L’OM frappe fort, un très gros coup est bouclé !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Piste chaude de l’Olympique de Marseille depuis une semaine, Pierre-Emerick Aubameyang va bien évoluer du côté du Vélodrome cette saison. Le club phocéen a officialisé ce vendredi soir l’arrivée de l’attaquant gabonais n’entrant plus dans les plans de Chelsea et qui va donc retrouver la Ligue 1 après avoir évolué à l’ASSE.

À la recherche de renforts offensifs, alors qu’Alexis Sanchez continue de faire la sourde oreille pour un nouveau contrat, l’Olympique de Marseille mise sur une autre star. Évoquée depuis plusieurs jours, l’arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang a été officialisée ce vendredi soir par la formation phocéenne.

𝐋𝐚 𝐟𝐨𝐮𝐝𝐫𝐞 𝐀𝐮𝐛𝐚𝐦𝐞𝐲𝐚𝐧𝐠 sur Massalia ⚡️L’attaquant gabonais 🇬🇦 rejoint l’Olympique de Marseille 🔵⚪️#OdysséeMassalia 🏛️ pic.twitter.com/1dzKgCxw2n — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 21, 2023

Aubameyang à l’OM

N’entrant pas dans les plans de Chelsea, Pierre-Emerick Aubameyang a donc opté pour l’OM malgré d’autres options sur le mercato. Le nom du Gabonais avait notamment circulé du côté de l’Arabie saoudite. Aubameyang retrouve ainsi la Ligue 1, championnat qu’il avait quitté en 2013 pour s’engager en faveur du Borussia Dortmund. L’ancien attaquant de l’AS Saint-Étienne et de l’AS Monaco avait ensuite filé à Arsenal puis au FC Barcelone, avant de rejoindre Chelsea.

Un contrat de 3 ans

L’OM n’a pas divulgué les détails de l’opération, mais Pierre-Emerick Aubameyang aurait signé un contrat de 3 ans en tant qu’agent libre, après avoir été libéré par Chelsea.