Transferts : L'OM confirme pour l'enfant du pays !

En quête de renforts en défense centrale, l'OM de Pablo Longoria a tenté de s'attacher les services de Wesley Fofana lors du dernier mercato estival. En effet, Medhi Benatia a confirmé qu'il avait essayé de faire revenir le joueur de 24 ans à Marseille. Toutefois, le directeur sportif de l'OM n'a pas réussi à finaliser ce dossier.
L'été dernier, l'OM a mis le feu au mercato. En effet, le club présidé par Pablo Longoria a officialisé douze transferts au total : Igor Paixao, Nayef Aguerd, Arthur Vermeeren, Benjamin Pavard, Matt O'Riley, Facundo Medina, Timothy Weah, Emerson Palmieri, Pierre-Emerick Aubameyang, CJ Egan-Riley, Angel Gomes et Hamed Traoré.
Mercato : L'OM a bien tenté le coup Wesley Fofana
Si l'OM a finalisé les signatures de CJ Egan-Riley, de Facundo Medina, de Nayef Aguerd et de Benjamin Pavard, Medhi Benatia a également tenté de boucler le coup Wesley Fofana (24 ans) en défense centrale. Toutefois, le directeur sportif marseillais n'a pas trouvé la clé pour boucler cette affaire.
«Je me suis dit qu'avec le contexte marseillais, ça pourrait coller »
« J'ai tenté Wesley Fofana, qui est Marseillais. Je me suis dit qu'il avait eu plusieurs blessures et avec le contexte marseillais, ça pourrait coller », a avoué Medhi Benatia, présent dans l'émission l'After Foot, ce mardi soir. Alors que son transfert vers l'OM a capoté, Wesley Fofana - natif de Marseille - défend toujours les couleurs de Chelsea.