Transferts : L'OM confirme pour l'enfant du pays !

Amadou Diawara

En quête de renforts en défense centrale, l'OM de Pablo Longoria a tenté de s'attacher les services de Wesley Fofana lors du dernier mercato estival. En effet, Medhi Benatia a confirmé qu'il avait essayé de faire revenir le joueur de 24 ans à Marseille. Toutefois, le directeur sportif de l'OM n'a pas réussi à finaliser ce dossier.

L'été dernier, l'OM a mis le feu au mercato. En effet, le club présidé par Pablo Longoria a officialisé douze transferts au total : Igor Paixao, Nayef Aguerd, Arthur Vermeeren, Benjamin Pavard, Matt O'Riley, Facundo Medina, Timothy Weah, Emerson Palmieri, Pierre-Emerick Aubameyang, CJ Egan-Riley, Angel Gomes et Hamed Traoré.

Mercato : L'OM a bien tenté le coup Wesley Fofana Si l'OM a finalisé les signatures de CJ Egan-Riley, de Facundo Medina, de Nayef Aguerd et de Benjamin Pavard, Medhi Benatia a également tenté de boucler le coup Wesley Fofana (24 ans) en défense centrale. Toutefois, le directeur sportif marseillais n'a pas trouvé la clé pour boucler cette affaire.