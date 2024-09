Transferts : L’échec du PSG est confirmé à l’étranger avec cette star

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cet été, du côté du PSG, l’une des priorités du mercato était de recruter un milieu de terrain. Ça a été chose faite en dépensant 70M€ pour s’offrir les services de Joao Neves en provenance de Benfica. Le nom de Joshua Kimmich a également circulé à Paris. Si l’Allemand est finalement resté au Bayern Munich, c’était visiblement sérieux avec le PSG.

Le PSG a donc terminé son mercato estival avec 4 recrues au compteur : Matvey Safonov, Joao Neves, Willian Pacho et Désiré Doué. Le Portugais vient ainsi renforcer le milieu de terrain, ce qui était une priorité pour le club de la capitale lors de l’intersaison. C’est donc pour cela que 70M€ ont été dépensés pour recruter Neves, qui aurait très pu être associé à Joshua Kimmich au PSG. Annoncé dans le viseur parisien, l’Allemand est finalement resté au Bayern Munich, où il est désormais question d’une prolongation de contrat.

« L’intérêt le plus concret est venu du PSG »

L’avenir de Joshua Kimmich a fait beaucoup parler cet été. Annoncé possiblement sur le départ du Bayern Munich, l’Allemand intéressait beaucoup le PSG si l’on en croit Fabrizio Romano comme il l’a expliqué pour CaughtOffiside : « Max Eberl a confirmé qu’ils sont prêts à discuter avec Kimmich d’un nouveau contrat. De ce que l’on sait, Kimmich est sous contrat jusqu’en 2025 et il y a eu de nombreuses rumeurs sur son avenir. Le Bayern va lui offrir un nouveau, mais c’est quelque chose qui peut prendre du temps. Voyons comment cela évolue, mais Kimmich est ouvert pour discuter avec le Bayern, mais des touches en Premier League. On a entendu beaucoup de rumeurs cet été à propos de clubs anglais et d’autres en Europe, mais la réalité est que l’intérêt le plus concret est venu du PSG ».

« La priorité était Neves, mais Kimmich était aussi une possibilité »

A propos de cet intérêt du PSG pour Joshua Kimmich, Fabrizio Romano a précisé : « Ils ont fini par faire signer Neves, il était la priorité au milieu de terrain, mais en interne, ils ont aussi considéré la possibilité de recruter Kimmich pour l’associer à Neves au milieu. La priorité était Neves, mais Kimmich était aussi une possibilité pour jouer avec lui. Au final, rien n’est arrivé, le PSG ayant décidé de se concentrer sur d’autres priorités, pendant que Kimmich était heureux aussi de rester au Bayern ».