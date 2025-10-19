Transferts : Le Real Madrid à fond sur un crack de l’OL !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Jeune joueur formé à Liverpool, Tyler Morton y a fait ses débuts professionnels mais il savait qu'il ne pourrait pas s'y éterniser. Le jeune Anglais a finalement rejoint l'OL cet été où il a trouvé un certain succès dans une équipe en plein renouveau. Mais l'histoire aurait pu être bien différente puisqu'il aurait pu prendre la direction du Bayer Leverkusen, où Xabi Alonso officiait avant son arrivée au Real Madrid.

Depuis le début de la saison, Tyler Morton participe au succès de l'OL, à la lutte pour les premières places en Ligue 1. L'Anglais de 22 ans présente des qualités satisfaisantes qui auraient pu lui permettre de signer dans un autre club. Il a révélé que Xabi Alonso avait fait appel à lui par le passé.

Xabi Alonso passe un coup de téléphone à Tyler Morton Dans une interview pour SPORTbible, Tyler Morton est revenu sur cet épisode d'été 2024, lorsque Xabi Alonso, alors en poste au Bayer Leverkusen, s'était intéressé à son profil. « C'est une histoire amusante. J'étais sur un parcours de golf avec mes anciens coéquipiers. J'ai reçu un SMS de mon agent qui me disait : "Xabi Alonso va bientôt t'appeler." J'avais entendu parler de ce possible transfert, mais je n'en avais pas trop parlé, car on m'avait dit que je ne quitterais pas Liverpool. Je venais de faire un beau drive et j'étais prêt pour mon premier par de la journée. J'ai dû abandonner, mais ça valait vraiment le coup ! Xabi Alonso m'a dit à quel point il m'appréciait en tant que joueur. Ils voulaient me recruter, avant d’expliquer pourquoi l’opération avait échoué. Ils étaient venus un peu tard mais j'en ai parlé au manager (Arne Slot) et Liverpool voulait que je reste. J'ai parlé à mon agent, on a poussé pour un départ mais c'était difficile. Liverpool m'a dit que je ne pouvais pas partir à ce moment, ce qui était assez juste, mais si tu veux partir et jouer, il faut pousser » raconte celui qui voue une belle admiration pour l'entraîneur espagnol.