Transferts : Le PSG vend la mèche pour son nouvel attaquant

Hugo Chirossel

Alors qu’il a fait du recrutement d’un attaquant une de ses priorités cet été, le PSG n’a pas encore trouvé son bonheur. Si plusieurs pistes ont été évoquées pour venir renforcer l’attaque parisienne, certaines d’entre elles se seraient fortement refroidies. Seules celles menant à Gonçalo Ramos et Rasmus Hojlund seraient désormais d'actualité.

Si le PSG a déjà annoncé les arrivées de plusieurs recrues depuis l’ouverture du marché des transferts, aucun attaquant n’a pour le moment posé ses valises dans la capitale française. Les dirigeants parisiens multiplient les pistes à ce poste, mais peinent à trouver la perle rare.

Osimhen, Kolo Muani, Kane et Vlahovic s’éloignent du PSG

D’après les informations de L’Équipe , plusieurs dossiers auraient été mis de côté par le PSG. Le quotidien sportif indique que Luis Campos a laissé fuiter que Randal Kolo Muani ne serait pas parisien la saison prochaine, tout comme Victor Osimhen, au vu de la difficulté des négociations avec Naples. La piste menant à Harry Kane serait toujours suivie, mais de loin, tandis qu’en ce qui concerne Dusan Vlahovic, ce dernier se dirigerait finalement vers le Bayern Munich.

Gonçalo Ramos et Rasmus Hojlund, les dernières options du PSG ?