Transferts : Le PSG prépare une folie à 50M€

Depuis l’arrivée de Luis Campos, le PSG semble avoir un petit faible pour les joueurs portugais. Ils sont déjà nombreux au sein de l’effectif de Luis Enrique, mais ce n’est pas fini. En effet, le conseiller football parisien aurait comme ambition de faire venir Rodrigo Mora. Il préparerait d’ailleurs une offre de 50M€ plus le prêt d’un joueur.

L’été dernier, le PSG était en concurrence avec de très grands clubs européens pour le transfert de João Neves . Le champion de France a finalement réussi à remporter la mise, notamment grâce à Luis Campos qui connaît très bien le marché portugais et qui y a de nombreux contacts. La colonie portugaise parisienne s’est donc agrandie, car Nuno Mendes , Vitinha et Gonçalo Ramos étaient déjà présents avant l’arrivée du crack du Benfica Lisbonne .

Après João Neves l’été dernier, le PSG se verrait bien mettre la main sur un nouveau joyau du football portugais. D’après les informations du journaliste Pedro Almeida , Luis Campos pisterait le milieu offensif du FC Porto , Rodrigo Mora . Ce dernier n’a que 18 ans, mais il impressionne déjà dans son pays et il s’est montré décisif à 15 reprises cette saison (11 buts et 4 passes décisives).

Une offre de 50M€ pour Mora ?

Luis Campos va donc tenter de faire parler son talent et ses contacts, et le conseiller football du PSG aurait déjà un plan pour arracher la pépite du FC Porto. Le dirigeant portugais pourrait proposer une offre de 50M€, mais ce n’est pas tout. Le prêt d’un joueur parisien pourrait également être ajouté à l’opération, mais pour le moment aucun nom n’a filtré. Reste à voir si ce genre de proposition pourrait satisfaire les Dragões et notamment André Villas-Boas, le président. De plus, le champion de France devra également déjouer la concurrence de nombreuses autres équipes européennes, car le talent du jeune Rodrigo Mora a tapé dans l’oeil de beaucoup de monde.