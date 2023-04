Le PSG aura ce buteur l’an prochain

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En attendant de savoir quels attaquants débarqueront au PSG lors du prochain mercato estival alors que Luis Campos attend du renfort à ce poste, le jeune crack parisien a déjà tranché pour son avenir. Selon son oncle, il ne compte pas quitter le PSG de sitôt et envisage plus que jamais son futur dans la capitale.

Ce n’est plus un secret pour personne, le PSG devrait avoir une marge de manœuvre plus conséquentes cet été sur le marché des transferts, étant libéré des contraintes du fair-play financier. Luis Campos aurait donc prévu d’attirer un certain nombre de renforts au Parc des Princes, et le secteur offensif du PSG est évidemment concerné.

Une offre stratosphérique va partir pour la priorité du PSG https://t.co/5ZY803SEHU pic.twitter.com/vqgI73JBtv — le10sport (@le10sport) April 14, 2023

Osimhen, Kolo Muani… Ça va bouger au PSG

Le conseiller sportif parisien souhaite notamment recruter un buteur de renommée internationale, et plusieurs noms reviennent avec insistance à ce effet pour le PSG, comme Victor Osimhen (Naples) et Randal Kolo Muani (Eintracht Francfort). Mais en attendant, un buteur de l’effectif a déjà assuré sa présence pour la saison prochaine.

Housni ne bougera pas