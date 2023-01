Transferts : Le nouveau phénomène du PSG affole déjà le mercato

Guillaume de Saint Sauveur

Après avoir signé son premier contrat professionnel avec le PSG en juillet dernier, Warren Zaïre-Emery avait programmé un départ en prêt pour aller chercher du temps de jeu dans une autre écurie, lui qui disposait d’une grosse cote sur le marché. Mais Christophe Galtier et Luis Campos en ont décidé autrement.

« Ce genre de joueur-là dans d’autres clubs, on l’aurait vu plus souvent sur les terrains de L1. Ils sont confrontés à une concurrence incroyable mais cela leur permet aussi d’élever leur niveau de jeu, de travailler l’intensité et la qualité technique. Il travaille bien », expliquait Christophe Galtier en octobre dernier en conférence de presse au sujet de Warren Zaïre-Emery, évoquant donc l’éventualité d’un prêt pour le jeune milieu de terrain du PSG.

Mercato - Officiel : C'est bouclé, le PSG fait une annonce pour ce crack https://t.co/iQOBbh5Q5d pic.twitter.com/y7A2RVQ2ww — le10sport (@le10sport) January 5, 2023

Zaïre-Emery avait beaucoup de pistes

Pourtant, c’est Galtier lui-même qui avait fait capoter le départ de Zaïre-Emery l’été dernier. Comme l’a expliqué L’EQUIPE, le jeune crack du PSG avait de nombreux courtisans sur le marché des transferts, et tout était même bouclé afin qu’il parte en prêt du côté du RC Lens.

Galtier et Campos l’ont retenu

Mais selon le quotidien sportif, Christophe Galtier et Luis Campos ont finalement décidé, en toute fin de mercato estival, de faire capoter le deal afin de conserver Zaïre-Emery et de l’intégrer dans la rotation en équipe première du PSG cette saison. Ce dernier avait pourtant de nombreuses options sur le marché…