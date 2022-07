Foot - Mercato

L’aveu d’un proche de Cristiano Ronaldo sur son avenir

Publié le 20 juillet à 22h45 par Thomas Bourseau

Bien qu’il dispose de la volonté de plier bagage en se lançant un nouveau challenge loin de Manchester United qui ne disputera pas la prochaine saison de Ligue des champions, Cristiano Ronaldo a laissé ses plus proches coéquipiers, dont Bruno Fernandes, dans le doute.

De quoi sera fait l’avenir de Cristiano Ronaldo ? Sous contrat jusqu’en juin 2023 à Manchester United, le quintuple Ballon d’or aurait des envies d’ailleurs, les Red Devils n’étant pas parvenus à décrocher leur ticket pour la prochaine édition de la Ligue des champions, compétition que Ronaldo aimerait remporter une sixième fois.

L’étau se resserre autour de Ronaldo

Cependant, les pistes diminuent les jours passant pour Cristiano Ronaldo. Que ce soit pour des raisons financières ou le manque de volonté de recruter le Portugais, comme c’est le cas pour le PSG selon les informations exclusives du 10sport.com remontant au 13 juillet, Ronaldo a vu les portes du PSG, du Bayern Munich ou encore de Chelsea se fermer. Les trois clubs auraient d’ailleurs été la priorité de Ronaldo d’après divers médias dont The Independent.

« Je ne sais pas ce qu'il a dans la tête, mais »