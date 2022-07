Foot - Mercato - Manchester United

PSG, Chelsea… Quel sera le prochain club de Cristiano Ronaldo ?

Publié le 20 juillet à 08h00 par La rédaction

Un an après son retour à Manchester United, Cristiano Ronaldo anime à nouveau le marché des transferts. En effet, le Portugais aurait informé sa direction de sa volonté de partir cet été. Jorge Mendes, l’agent de CR7, serait d’ailleurs au travail pour trouver un point de chute. Reste maintenant à trouver preneur. Quel pourrait alors être le prochain club de Cristiano Ronaldo ?

Au terme d’une saison compliquée pour Manchester United, Cristiano Ronaldo voudrait s’en aller. En effet, alors que les Red Devils ne joueront pas la Ligue des Champions, CR7 voudrait disputer cette compétition et cela passera donc par un transfert vers un autre club. Un an après son retour à Old Trafford, Cristiano Ronaldo voudrait ainsi quitter Manchester United. De quoi animer le marché des transferts…

Le PSG ?

Où va jouer Cristiano Ronaldo la saison prochaine ? Une fois n’est pas coutume, le nom du Portugais a été associé au PSG. Il a même été annoncé que CR7 avait proposé ses services au club de la capitale. Toutefois, comme le10sport.com a pu vous le révéler, il n’a jamais été question d’une arrivée de Cristiano Ronaldo au PSG cet été. Il faudra donc regarder ailleurs pour le joueur de Manchester United.

Priorité au Bayern Munich ?

A la recherche d’un nouveau club, Cristiano Ronaldo ferait d’une arrivée au Bayern Munich sa priorité. En effet, avec le départ de Robert Lewandowski au FC Barcelone, une place s’est libérée chez les Bavarois. Toutefois, l’intérêt n’est pas vraiment réciproque. En effet, face aux rumeurs concernant Cristiano Ronaldo, le Bayern Munich a multiplié les déclarations, expliquant ne pas vouloir le quintuple Ballon d’Or.

Mercato : Cette annonce fracassante sur le transfert de Cristiano Ronaldo https://t.co/V9pdJwKTk7 — le10sport (@le10sport) July 19, 2022

Chelsea est à fond ?

En revanche, il y a un club qui voudrait Cristiano Ronaldo, ce serait Chelsea. Alors que les Blues viennent d’être rachetés, ils ont déjà frappé fort avec le recrutement de Raheem Sterling. Mais du côté de Londres, on ne voudrait pas s’arrêter là. Comme expliqué de l’autre côté de la Manche, Chelsea serait à fond sur ce dossier Cristiano Ronaldo. De quoi séduire le Portugais ?

La folle rumeur Atlético de Madrid

Enfin ces derniers jours, une improbable rumeur a annoncé une possible arrivée de Cristiano Ronaldo à l’Atlético de Madrid. Après le Real Madrid, CR7 pourrait donc passer chez l’ennemi. Toutefois, chez les Colchoneros, on a été très clair : d’un point de vue sportif et économique, l’opération Cristiano Ronaldo n’est pas envisageable.



Alors, quel sera le prochain club de Cristiano Ronaldo ?