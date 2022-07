Foot - Mercato - PSG

PSG : Neymar donne sa réponse à Luis Campos pour un transfert

Publié le 20 juillet à 19h15 par Thomas Bourseau

Neymar pourrait ne pas arborer la tunique du PSG la saison prochaine. C’est du moins l’éventualité que prendrait en considération le conseiller football du Paris Saint-Germain qu’est Luis Campos. Pour autant, les plans du Portugais tomberaient d’ores et déjà à l’eau puisque Neymar n’aurait nullement l’intention de plier bagage.

Sous contrat jusqu’en juin 2027, depuis le 1er juillet et l’activation de sa clause pour deux saisons supplémentaires comme le10sport.com vous l’a révélait en mai 2021, Neymar est cependant annoncé sur le départ. D’ailleurs, par le biais de Thiago Silva et Joelinton, ses compatriotes brésiliens, Chelsea et Newcastle ont ouvert leurs portes à une arrivée de Neymar dans le cadre d’un éventuel transfert.

Campos est prêt à boucler la vente de Neymar

Ce mercredi, CBS Sports a confirmé la tendance. Non pas concernant des supposés intérêts de Chelsea ou de Newcastle, mais plutôt à propos des rumeurs de départ entourant l’avenir de Neymar. Depuis son arrivée en tant que conseiller football du PSG le 10 juin dernier, Luis Campos serait prêt à tourner la page Neymar en se séparant de ses services avant la clôture du mercato.

PSG, Neymar making the best of it as Japan tour begins & Pep Guardiola denies Manchester City interest - https://t.co/tTBmkc1WuS - For @CBSSportsGolazo. — Jonathan Johnson (@Jon_LeGossip) July 20, 2022

Neymar se fiche des envies du club de le vendre