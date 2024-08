Transferts : Il quitte le PSG et affole le marché !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Recruté par le PSG en 2015, Layvin Kurzawa est devenu irrégulier au fil du temps, ce qui l'a malheureusement fait rétrograder dans la hiérarchie. Considéré comme indésirable, il n'a disputé qu'une dizaine de matches à peine ces trois dernières années et cela inclut une période de prêt à Fulham. Maintenant qu'il a quitté le PSG, le joueur de 31 ans veut se relancer ailleurs et visiblement, il a quelques portes de sortie.

Alors qu'il avait prolongé son contrat en 2020, Layvin Kurzawa n'aura pas su beaucoup en profiter. Longtemps compté parmi les meilleurs latéraux gauches français de sa génération, il vient de quitter le PSG et cherche un nouveau club. A l'entraînement du côté de la Turbie, l'ancien Monégasque ne manquerait pas de convoitises sur le mercato cet été. Et une surprise pourrait voir le jour concernant la future destination de l'international français.

Kurzawa prêt à rebondir

Layvin Kurzawa a désormais 32 ans et son avenir semble s'écrire loin du PSG. Très motivé à l'idée de rejoindre un nouveau club, il ne veut pas se fermer de portes. Ainsi, d'après Foot Mercato, le club égyptien d'Al Ahly s'est manifesté tout comme Eyüpspor, en Turquie, le Torino et même un club qatari. De nouvelles opportunités s'ouvrent donc devant Layvin Kurzawa qui pourrait également voir une autre piste, peut-être plus séduisante, se dégager.

Kurzawa de retour en Ligue 1 ?

« J’ai tellement envie de rejouer au football. J’ai trop envie de reprendre du plaisir, de courir, ça me manque énormément. C’est toute ma vie. » Voici ce qu'avait confié Layvin Kurzawa il y a quelques semaines au média Carré. L'homme aux 13 sélections en Equipe de France aura peut-être l'occasion de rejouer dans le championnat puisque d'après les informations Foot Mercato, il est en pleine discussion avec un club de Ligue 1 dont l'identité n'a pas encore été révélée.