Transferts : Il l’annonce, le PSG a signé le successeur de Mbappé pour 45M€

Cet été, le PSG a fait des pieds et des mains pour signer un remplaçant à Kylian Mbappé. Mais pour Karl Toko-Ekambi, son successeur naturel était déjà présent dans l'effectif de Luis Enrique la saison dernière. L'ancien attaquant de l'OL estime que Bradley Barcola est taillé pour ce rôle, malgré son jeune âge.

Kylian Mbappé a vite été oublié au PSG. Depuis le début de la saison, on parle surtout de Bradley Barcola. Arrivé l’été dernier contre un chèque de 45M€, l’ancien de l’OL prend son envol cette saison sur le côté gauche de l’attaque parisienne, le poste préférentiel de Mbappé. Après l’avoir convoqué en équipe de France, Didier Deschamps a tenu à le féliciter. « Il a des étapes à franchir. De par ce qu'il fait évidemment il mérite ces louanges. Ce qu'il fait sur les deux premiers matches, il l'avait déjà fait l'an dernier » a déclaré le sélectionneur des Bleus.

Le PSG a trouvé la solution ?

Ses anciens coéquipiers à l’OL sont aussi impressionnés. Dans les colonnes de L’Equipe, Karl Toko-Ekambi estime que Barcola a les capacités de remplacer Mbappé au PSG. « Il a la capacité de compenser le départ de Kylian. Même si Kylian est un joueur hors norme. Il est toujours très calme, confirme Toko Ekambi. Il dévore la pression, il ne se prend pas la tête. J'ai toujours dit et pensé qu'il allait arriver au plus haut niveau. Il sera un titulaire de l'équipe de France à l'avenir, j'en suis persuadé » a-t-il déclaré.

« Il est devenu un joueur de classe mondiale »

Passé aussi par l’OL, Jeff Reine-Adélaïde est du même avis. « Il a pris de l'assurance, il prend plus d'initiatives. C'est quelqu'un qui est toujours dans la provocation, qui fait des différences par le dribble et par ses courses. Il a étoffé son jeu et il est devenu un joueur de classe mondiale » a-t-il lâché.