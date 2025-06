Transferts : Il dit oui au PSG, l'offensive est lancée !

Cet été, la grande priorité du PSG sera de se renforcer au poste de défenseur central droitier, afin d’apporter un peu de concurrence à Marquinhos. Luis Campos a certaines pistes et l’une d’entre elles mène à Illya Zabarnyi, qui serait d’accord pour rejoindre le club de la capitale. Le champion de France accélère maintenant pour trouver un accord avec Bournemouth.

L’aventure de Marquinhos au PSG touche-t-elle à sa fin ? Le Brésilien pourrait quitter cet été Paris , après avoir enfin gagné la Ligue des champions . De plus, le capitaine parisien est assez âgé selon les critères de Luis Enrique . S’il n’est pas sûr de le voir partir, un concurrent va toutefois lui être mis dans les pattes.

Le PSG veut Zabarnyi

Depuis plusieurs jours, le PSG et plus précisément Luis Campos seraient en négociations avec un défenseur central droitier qui évolue en Premier League. Il s’agirait d’Illya Zabarnyi, qui appartient à Bournemouth et qui est âgé de 22 ans. L’Ukrainien plairait beaucoup à Luis Enrique, qui serait persuadé qu’il pourrait s’incorporer parfaitement à son plan de jeu. Ce dernier serait d’ailleurs d’accord pour rejoindre le champion de France dès cet été.