Transferts : «Il aimerait bien partir», l’OM mis en alerte !

Elye Wahi étant en instance de départ, l’OM cherche dès à présent un attaquant pour remplacer l’ancien du RC Lens. Différents noms ont d’ores et déjà été associés au club phocéen, à l’instar notamment de celui de Santiago Giménez, aujourd’hui au Feyenoord Rotterdam. Et bonne nouvelle pour l’OM, l’international mexicain serait décidé à faire ses valises.

Déjà actif lors de ce mercato hivernal, l’OM s’est offert les services de Luiz Felipe. Mais voilà que le défenseur central pourrait ne pas être la seule recrue olympienne lors de ce mois de janvier. En effet, Roberto De Zerbi pourrait notamment accueillir un nouvel attaquant. Avec le départ imminent d’Elye Wahi, l’OM voudrait le remplacer numériquement. Reste à savoir avec qui. Santiago Giménez (Feyenoord Rotterdam) serait notamment dans les petits papiers marseillais.

« Il aimerait bien partir »

Journaliste basé au Mexique, Diego Calmard a fait une grande annonce concernant l’avenir de Santiago Giménez. En effet, pour Football Club de Marseille, il a fait savoir : « Il aimerait bien partir selon les échos que j’ai mais Feyenoord ne fera partir personne cet hiver. Des Pays Bas, on nous dit qu’ils ne feront partir personne parce qu’ils n’ont pas de remplaçant pour Gimenez. Notthingham Forrest est toujours sur le coup et vu la saison qu’ils font en PL, ça ne m’étonnerait pas qu’il attende une offre de dernière minute de leur part ou qu’il attende cet été pour les rejoindre voire un meilleur club en Angleterre. En sélection ça ne se passe pas très bien, il doit être à 4 buts en 25 matchs… Depuis cet été, il attend vraiment un nouveau challenge parce que selon moi il n’a plus rien à faire aux Pays-Bas ».

« C’est un gaucher, un attaquant de surface »

Toujours à propos de Santiago Giménez, il a également confié : « C’est un gaucher, un attaquant de surface. Il est assez grand, bon de la tête… Je l’ai vu aux Pays-Bas mais la défense dans ce championnat ce n’est pas forcément le point fort. Il met beaucoup de buts en partant dans le dos de la défense mais avec le jeu proposé par le Feyenoord ce n’est pas toujours ce qui est mis en avant. Les gros clubs de ce championnat proposent des jeux offensifs et se heurtent souvent à des blocs bas. Il se retrouve souvent en attaquant de surface. Il a failli signer à Notthingham Forrest cet été pour 40M€ mais il a préféré rester pour attendre un meilleur club et aussi jouer la LDC avec Feyenoord. Il a bien fait parce qu’il a marqué pas mal de buts notamment Manchester City ».