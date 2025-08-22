Transferts - Hakimi : Le PSG a pris une grande décision

Alexis Brunet

La saison dernière, Achraf Hakimi était l’un des joueurs les plus utilisés par Luis Enrique. Le Marocain n’a pas beaucoup soufflé et on pouvait croire que le PSG allait donc lui recruter un remplaçant cet été. Mais finalement le club de la capitale n’a pas souhaité faire de dépense à ce poste et le coach parisien comptera donc sur certaines de ses forces vives pour soulager le latéral droit.

Le 22 septembre aura lieu la cérémonie du Ballon d’or. De nombreux Parisiens font partie des nommés et Ousmane Dembélé est surtout annoncé comme le grand favori. Toutefois, d’autres joueurs du PSG ont de sérieux arguments pour mettre la main sur la prestigieuse récompense, à commencer par Achraf Hakimi.

Saison record pour Hakimi Achraf Hakimi l’a affirmé lui-même lors d’un entretien à Canal +, il pense clairement mériter le Ballon d’or. Difficile de le contredire tant la dernière saison du Marocain a été bonne. En plus de mettre la main sur de nombreux trophées collectifs, le latéral a également été l’un des Parisiens les plus utilisés par Luis Enrique et il a brillé. L’ancien joueur du Borussia Dortmund a claqué 11 buts tout en délivrant 16 passes décisives. Des statistiques de haute volée, surtout pour un défenseur de formation.