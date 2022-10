Foot - Mercato - FC Nantes

Le dossier brûlant du mercato fait des dégâts, Kombouaré s'agace

Publié le 3 octobre 2022 à 12h10 par Arthur Montagne

Passé proche de rejoindre le LOSC, Ludovic Blas était finalement resté au FC Nantes cet été. Un dossier qui avait animé le mercato des Canaris et qui a aujourd'hui des répercussions sur la saison du club puisqu'Antoine Kombouaré est déçu du rendement de son numéro 10, et il ne manque pas de le faire savoir.

Le mercato estival a été très animé du côté du FC Nantes. Et un transfert aurait pu tout faire basculer. En effet, Ludovic Blas est passé tout proche de s'engager avec le LOSC, mais alors que le club retrouve la Coupe d'Europe, Antoine Kombouaré avait affiché son intention de conserver son numéro 10, au point de menacer de démissionner. Finalement, Ludovic Blas est resté à Nantes, mais son rendement est loin de répondre aux attentes, à tel point qu'il était sur le banc lors de la lourde défaite sur la pelouse de l'AS Monaco (1-4). Un choix justifié par Antoine Kombouaré.

65'🕔‣ Moses Simon cède sa place à @mmostafa_11 ‣ Ganago est remplacé par @ludo9722 ‣ @DoucetLohann supplée @MoussaSissoko ‣ 𝟰-𝟬 #ASMFCN pic.twitter.com/bb3iP6CUDt — FC Nantes (@FCNantes) October 2, 2022

«Ludo n’est pas à son niveau»

« Ludovic Blas sur le banc ? C’est un choix sportif ! Aujourd’hui, Ludo n’est pas à son niveau, il ne faut pas avoir peur des mots. Ce n’est pas faute d’entretiens que j’ai eus avec lui. Je veux le retrouver. Bien sûr, il a des raisons avec le non départ à Lille, le contrecoup mais il faut se mettre dedans. Mais aujourd’hui on a trop de joueurs qui ne sont pas à leur niveau. Dans l’agressivité, la capacité à vouloir prendre le ballon et faire des différences », confie l'entraîneur du FC Nantes en conférence de presse.

«L’année dernière c’est le joueur qui dribblait le plus en Europe. Aujourd’hui, il n’y a plus de dribble»