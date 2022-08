Foot - Mercato - FC Nantes

Kombouaré n’en a pas fini avec ce dossier brûlant du mercato

Publié le 21 août 2022 à 19h35 par Pierrick Levallet

Alors que le mercato ferme ses portes dans dix jours, le FC Nantes voit Ludovic Blas être toujours particulièrement convoité sur le marché des transferts. D'ailleurs, un nouveau prétendant viendrait de débarquer dans le dossier. De son côté, Antoine Kombouaré n'a pas fini d'en entendre parler, lui qui n'était pas vraiment d'humeur à parler de mercato après la rencontre face à l'OM ce samedi.

Après une bonne saison 2021-2022, Ludovic Blas s’est fait remarquer sur le marché des transferts. Le milieu offensif de 24 ans se retrouverait dans le viseur de quelques clubs en Europe et pourrait bien plier bagages cet été. À dix jours de la fin du mercato, le FC Nantes pourrait ainsi perdre l’un de ses précieux éléments. De son côté, Antoine Kombouaré n’a pas fini d’en entendre parler. D’ailleurs, l’entraîneur du FC Nantes estime que Ludovic Blas est sans doute perturbé par toutes les rumeurs autour de son avenir.

«Je peux comprendre qu'il soit perturbé en ce moment»

« Blas ? Il peut mieux faire. Je peux comprendre qu'il soit perturbé en ce moment. Mais ce qui est bien, c'est qu'il veut jouer et avec ses moyens du moment, il arrive à donner un coup de main à l’équipe » a expliqué Antoine Kombouaré en conférence de presse après la défaite de son équipe face à l’OM ce samedi (2-1). Visiblement, l’entraîneur du FC Nantes en attend beaucoup plus de Ludovic Blas. Outre cela, le coach nantais n’était pas d’humeur à parler mercato non plus.

«Je n’ai pas envie de parler de mercato»

« J’ai donné ma position donc je reste campé là-dessus. Au soir de ce match je n’ai pas envie de parler de mercato. Après ce match, c’est très loin pour moi, il y a beaucoup de colère » a-t-il pesté au micro de Canal+ . Après le match contre l’OM, Antoine Kombouaré était remonté. Mais il sera néanmoins confronté à ces questions au fur et à mesure que les jours passent. Le mercato ferme ses portes dans dix jours et Ludovic Blas est toujours particulièrement convoité sur le marché des transferts.

Blas est convoité sur le marché