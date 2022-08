Foot - Mercato - ASSE

ASSE : Humilié, Laurent Batlles prépare du lourd sur le mercato

Publié le 21 août 2022 à 17h35 par Thibault Morlain

Reléguée en Ligue 2, l’ASSE a à coeur de remonter le plus vite possible. Mais pour le moment, la saison est un véritable enfer pour les joueurs de Laurent Batlles, qui viennent d’être giflés par Le Havre (0-6). Les Verts sont ainsi derniers de Ligue 2, mais pour espérer remonter la pente, l’ASSE compte bouger en cette fin de marché des transferts. Plusieurs joueurs seraient ainsi encore attendus dans le Forez.

Sous la houlette de Laurent Batlles, l’ASSE a donc entamé son nouveau projet en Ligue 2. Plusieurs joueurs sont ainsi arrivés cet été lors du mercato, mais d’un point de vue sportif, cela ne fonctionne clairement pas. Les Verts sont actuellement derniers du classement, avec toujours un total de points négatif (-1). L’ASSE vient également de subir une terrible humiliation contre Le Havre (0-6), rencontre que les joueurs de Laurent Batlles ont d’ailleurs terminé à 8 après 3 cartons rouges. Il va donc falloir vite relever la tête et les solutions pourraient venir en cette fin de mercato avec de nouveaux joueurs attendus à Saint-Etienne.

3 recrues prévues ?

Suite à cette débâche de l’ASSE, RMC a fait un point ce dimanche concernant la fin du mercato du côté des Verts. Et visiblement, la direction stéphanoise plancherait notamment sur 3 arrivées. Cela commencerait avec le recrutement d’un gardien numéro 2 afin de venir seconder Etienne Green. A moins que cela ne soit un numéro 1 qui arrive alors que le Britannique n’a pas rassuré depuis le début de la saison ? De plus, l’ASSE souhaite aussi renforcer son secteur défensif avec un joueur polyvalent, capable d’évoluer comme défenseur central, mais aussi sur les côtés. Reste à trouver la perle rare. Enfin, la dernière priorité de la direction stéphanoise concernant le poste de buteur. Cela fait maintenant plusieurs semaines que ce dossier est ouvert et jusqu’à présent, aucun numéro 9 n’a rejoint l’ASSE.

Transferts - ASSE : Humilié, Batlles active une nouvelle piste sur le mercato https://t.co/ybwPJjrlfX pic.twitter.com/CNhM5OtmO8 — le10sport (@le10sport) August 20, 2022

Batlles veut le double

Cela devrait donc encore bouger à l’ASSE. Mais visiblement, Laurent Batlles ne serait pas sur la même longueur d’onde que sa direction concernant la marche à suivre en terme de recrutement. Ainsi, si les dirigeants des Verts tablent sur 3 arrivées d’ici le 1er septembre, RMC explique que Batlles en voudrait le double, soit 6. A voir quel terrain d’entente pourrait être trouvé à ce sujet…

Quid des départs ?

En parallèle de ces arrivées, il devrait également y avoir des départs à l’ASSE. Laurent Batlles souhaiterait notamment se séparer de certains élément, surtout ceux qu’il ne considère pas impliqués dans le projet Ligue 2. Cela vaudrait notamment pour Yvan Neyou ou encore Sergi Palencia. Affaire à suivre…