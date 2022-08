Foot - Mercato - PSG

PSG : Evoqué au PSG, Lucas Hernandez lâche une annonce

Du côté du PSG, on recherche encore et toujours un défenseur central sur ce marché des transferts. Alors qu’il faut faire une croix sur Milan Skriniar, Luis Campos va devoir se tourner vers une autre piste. Le nom de Lucas Hernandez avait notamment dernièrement circulé à Paris. Le défenseur du Bayern Munich vient de faire un point sur son avenir.

D’ici le 1er septembre et la clôture du mercato, le PSG attend encore 3 recrues, une par ligne. Un défenseur central est notamment recherché, mais Luis Campos doit désormais faire une croix sur sa priorité : Milan Skriniar. En effet, l’Inter Milan l’a retiré du marché. Pour le PSG, il faut alors se tourner vers d’autres solutions. Et si la réponse se nommait Lucas Hernandez ?

Ces dernières semaines, il a été question d’un possible intérêt du PSG pour Lucas Hernandez. Ce dernier pourrait-il alors quitter le Bayern Munich cet été ? Sous contrat jusqu’en 2024 en Bavière, le Français a fait un point. Pour Bild , Lucas Hernandez a expliqué : « Je suis très heureux ici. J’ai encore 2 ans de contrat et quand le moment viendra, je parlerai à ma famille et mon agent ».

Lucas Hernández on his future: "I'm very happy here. I still have a 2-year contract and when the time comes, I'll speak to my family and my agent. But as I always said, I'm very happy here, so why not stay for longer" [@cfbayern, BILD TV] pic.twitter.com/YWUiBmC3Kg