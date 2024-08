Transferts : Éjecté par le PSG, il se lâche sur son avenir

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Passé proche de la mort l'année dernière, Sergio Rico est apte à reprendre les crampons. Mais le portier espagnol ne fera pas son retour sous le maillot du PSG. Le club de la capitale a pris la décision de ne pas le conserver. Questionné sur son avenir, le gardien a ouvert la porte à une destination en Europe.

La vie de Sergio Rico a failli basculer le 28 mai 2023. Ce jour-là, le portier espagnol du PSG était victime d’un grave accident à cheval. Hospitalisé en urgence, il a frôlé la mort. Mais depuis, le gardien est sorti des soins intensifs et a pu reprendre le chemin des terrains. De retour à l’entraînement, Rico a eu l’occasion de retrouver une forme physique, mais n’a pas été conservé par le PSG.

Sergio Rico n'est plus Parisien

En fin de contrat, Sergio Rico ne rentrait plus dans les plans de Luis Enrique. Désormais, le portier espagnol est à la recherche d’un nouveau défi. Lors d’un entretien accordé à Cronache di Spogliatoio, l’ancien gardien du FC Séville a fait un point sur son avenir et a ouvert la porte à un départ en Serie A.

Sergio Rico annonce sa prochaine destination ?

«Maintenant, je veux juste revenir sur le terrain. Peut-être en Italie. J'adore ça . J'ai eu de nombreux entraîneurs et coéquipiers italiens. Diverses équipes m'ont appelé dans le passé : Naples a été la première, puis la Lazio. Il n'y a pas si longtemps Milan aussi. Et puis il y a une grande chaleur dans votre football : cela me rappelle beaucoup ce que j'ai vécu à Séville » a déclaré Sergio Rico ce jeudi soir.