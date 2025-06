Transferts : De Zerbi va l'adorer, la recrue parfaite pour l'OM ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le mercato estival promet d'être chargé à l'OM. Qui rejoindra notamment l'effectif de Roberto De Zerbi ? De nombreux noms sont d'ores et déjà associés au club phocéen. C'est notamment le cas d'Igor Paixao. Et voilà qu'entre l'ailier brésilien du Feyenoord Rotterdam et Roberto De Zerbi, cela pourrait bien être le coup de foudre à l'OM.

Un Brésilien pourrait-il en remplacer un autre à l'OM ? Avec le départ de Luis Henrique à l'Inter Milan, le club phocéen va avoir besoin de se renforcer. Et pour cela, le club phocéen regarderait du côté des Pays-Bas et du Feyenoord Rotterdam. En effet, à Marseille, on serait très intéressé par le profil d'Igor Paixao, ailier brésilien. Une recrue qui pourrait parfaitement coller à ce que demande Roberto De Zerbi à l'OM.

« De Zerbi devrait apprécier ce profil » S'occupant du compte X Feyenoord France, Nicolas Clugnac connait donc bien d'Igor Paixao. Le Brésilien pourrait-il alors réussi à l'OM avec Roberto De Zerbi ? La réponse semble être oui. « Luis Henrique a parfois joué piston, ce qui n’est pas un rôle pour Paixão. En revanche, s’il s’agit d’évoluer comme ailier gauche, c’est un poste où il est à l’aise. Il n’a jamais joué à droite, mais il peut aussi dépanner en numéro 10. Il s’est bien adapté en passant du Brésil aux Pays-Bas, ce qui laisse penser qu’il pourrait s’adapter rapidement à la Ligue 1, même si le championnat est plus physique. Est-il adapté au 4-2-3-1 ? Oui, parfaitement. Il peut jouer ailier gauche, éventuellement numéro 10, ou même dans l’axe. Il fait les efforts défensifs quand on le lui demande et aime évoluer en transition rapide, comme sous Arne Slot ou Robin van Persie. De Zerbi devrait apprécier ce profil », a expliqué Nicolas Clugnac au Phocéen.