Transferts : Cristiano Ronaldo est mis sous pression pour son mercato

Thomas Bourseau

Sans club depuis l’annulation de son contrat à Manchester United en novembre dernier, Cristiano Ronaldo serait susceptible de s’engager dans les prochains jours avec Al-Nassr selon Cristiano Ronaldo. C’est du moins ce à quoi s’attendrait le club saoudien.

Cristiano Ronaldo pourrait finir par quitter l’Europe pour la première fois de sa carrière. Depuis le 22 novembre dernier, le quintuple Ballon d’or est sans club en raison de la rupture, à l’amiable, de son contrat à Manchester United. Initialement, la Gazzetta dello Sport révélait que Ronaldo souhaitait rebondir au PSG ou à Chelsea. Pour ce qui est de l’intérêt du Paris Saint-Germain, le président Nasser Al-Khelaïfi assurait à Sky Sports courant décembre qu’il n’y avait pas de place pour lui à Paris.

«Ils ont l'impression que tous les clubs européens ne négocient pas avec Ronaldo en ce moment»

En ce qui concerne Chelsea, ce ne serait pas mieux et cela vaudrait également pour les autres potentielles destinations de Cristiano Ronaldo en Europe comme Fabrizio Romano l’a confié pour The Here We Go Podcast . « Il n'y a toujours rien de signé avec Al-Nassr, mais le club est de plus en plus confiant jour après jour. Ils ont l'impression que tous les clubs européens ne négocient pas avec Ronaldo en ce moment. Cristiano attend toujours, mais la réalité est qu'Al-Nassr insiste toujours avec sa proposition et a de nouveaux contacts avec des personnes proches de Cristiano Ronaldo ».

Al-Nassr «espère que Cristiano Ronaldo signera le contrat dans les trois ou quatre prochains jours»