Transferts : Cristiano Ronaldo enchaîne les échecs sur le mercato

Après une saison à Manchester United, Cristiano Ronaldo souhaite déjà quitter les Red Devils. Jorge Mendes, son agent, l’a proposé à plusieurs clubs mais aucun n’est intéressé, seul le Sporting Lisbonne est décidé à aller plus loin. Dernièrement, le Portugais a été lié au Borussia Dortmund mais le club de la Ruhr serait réticent face à son salaire colossal.

Lorsque Cristiano Ronaldo a bouclé son retour à Manchester United l’été dernier, il ne s’attendait sûrement pas à vivre une saison aussi difficile. Après avoir enchaîné les échecs avec la Juventus en Ligue des Champions, Ronaldo voulait renouer avec le succès dans la plus grande des compétitions. Mais la saison des Red Devils aura tourné au fiasco. Eliminé en 8ème de finale contre l’Atlético de Madrid, Manchester United a dû s’accrocher en Premier League pour arracher une qualification… en Ligue Europa !

Lassé de cette saison catastrophe, Cristiano Ronaldo a demandé à quitter Manchester United. D’abord réticents, ses dirigeants auraient fini par accepter son départ suite à la piètre performance collective sur la pelouse de Brentford (4-0). Jorge Mendes, son agent, est au boulot depuis de longues semaines et l’a déjà proposé à plusieurs clubs. Le Bayern Munich, Chelsea, l’Inter Milan, le Milan AC ou encore le Real Madrid ont tous refusé d’aller plus loin avec Cristiano Ronaldo. En revanche, l'attaquant de Manchester United n'a pas été proposé au PSG comme vous l'a révélé le10sport.com. Il y a un club intéressé : le Sporting Lisbonne.

Edu Aguirre (ami de CR7) :« Cristiano Ronaldo est très déçu et en colère contre tout ce qui est sorti faux dans la presse. Et il lui est impossible de jouer pour l'Atletico Madrid ! Cela n'arrivera pas. CR7 a eu des offres de 5-6 clubs. »🗣 - @elchiringuitotv pic.twitter.com/wGDs6daSDf