Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Ça s’anime enfin pour le mercato de Wijnaldum

Publié le 16 juillet 2022 à 15h30 par Axel Cornic

Arrivé il y a un an à la fin de son contrat avec Liverpool, Georginio Wijnaldum est déjà annoncé sur le départ du côté du Paris Saint-Germain. Il n’a d’ailleurs pas été retenu pour la tournée au Japon qui a débuté ce samedi et devra obligatoirement se trouver un autre club assez rapidement.

Il y a en Catalogne certaines personnes qui doivent en rigoler. Promis au FC Barcelone lors de l’été 2021, Georginio Wijnaldum avait finalement fait faux bond pour s’engager en faveur du PSG jusqu’en 2024, décrochant au passage un salaire autour des 9M€ par an. Un choix qui n’a pas été payant, puisque le Néerlandais est l’un des plus gros flops des dernières années. Certes, le PSG n’a pas déboursé le moindre sou en indemnité de transfert, mais se retrouve désormais avec un joueur sur les bras que peu de clubs semblent vouloir...

Mercato : Ces 5 joueurs de Ligue 1 qui pourraient débarquer au PSG https://t.co/zVAsWEFAxT pic.twitter.com/t4mBD5uhKI — le10sport (@le10sport) July 16, 2022

La Roma pas du tout intéressée par Wijnaldum

Récemment, Prime Video a expliqué que Georginio Wijnaldum aurait été proposé à l’AS Roma par des intermédiaires de mercato. José Mourinho est à la recherche d’un milieu de terrain à vocation offensive et le besoin pourrait devenir encore plus fort, avec le possible départ de Nicolo Zaniolo à la Juventus. Mais est-il pour autant intéressé par le milieu du Paris Saint-Germain ? La réponse est tombée ce samedi et c’est non, puisque des sources romaines contactées par La Gazzetta dello Sport auraient démenti tout intérêt pour Wijnaldum.

Plutôt l’AC Milan ?

Toujours en Italie, l’ancien de Liverpool aurait été proposé à l’AC Milan, qui a vu Franck Kessié filer à la fin de son contrat le 30 juin dernier. Cette piste semble plus crédible selon les médias italiens, avec les Champions d’Italie qui ont les liquidités nécessaires pour boucler une éventuelle arrivée de Georginio Wijnaldum. D’après les informations de Gianluca Di Marzio, une offre pourrait même bientôt être présentée au PSG, alors que le milieu de 31 est actuellement évalué à 18M€ par le site spécialisé Transfermarkt .

« On partira cette saison avec 21 joueurs de champ et quelques jeunes »