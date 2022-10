Foot - Mercato - ASSE

Transferts - ASSE : Perrin se livre sur ce dossier chaud du mercato

Publié le 18 octobre 2022 à 12h10

Thibault Morlain

A l’approche de janvier et du mercato hivernal, ça commence à s’accélérer du côté de l’ASSE. Les Verts pourraient profiter de cette période pour se relancer et apporter du sang neuf dans des secteurs en grande difficulté. Cela pourrait notamment être le cas au poste de gardien où Etienne Green et Matthieu Dreyer n’arrivent pas à convaincre.

Même en Ligue 2, l’ASSE n’y arrive pas. Les mauvais résultats s’enchainent, il faut dire qu’avec la pire défense du championnat, les Verts se tirent une balle dans le pied à chaque match. Etienne Green et Matthieu Dreyer, les deux gardiens de l’ASSE, se retrouvent d’ailleurs au centre de certaines critiques. Face à cette situation, l’arrivée d’un nouveau gardien en janvier n’est pas à écarter.

« C’est le meilleur du moment qui jouera »

La question a donc été posée à Loïc Perrin. Pour Le Progrès , le coordinateur sportif de l’ASSE s’est alors prononcé sur ce gros dossier du mercato expliquant : « Le poste de gardien est comme un autre, soumis à la concurrence. Par expérience, je sais que ce n’est pas la même chose de jouer en numéro 2 puis d’assumer le statut de numéro un. Encore une fois, on est à Saint-Etienne. C’est le meilleur du moment qui jouera ».

« Ce n’est pas d’actualité »